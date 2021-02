Brooklyn Nets tumbó a Los Ángeles Lakers en un duelo deslucido sin Durant y Davis

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Brooklyn Nets confirmó que puede llegar a ser una amenaza real esta temporada al tumbar a Los Ángeles Lakers en cifras de 109 a 98 en un duelo por todo lo alto que solo quedó deslucido por las importantes bajas de Kevin Durant para los neoyorquinos y de Anthony Davis y Dennis Schroder en los angelinos.

Toda la atención de la NBA estaba puesta hoy en este encuentro entre dos equipos que, aunque todavía queda una eternidad, muchos anticipan ya que podrían verse las caras en las finales.

Pero las ausencias de los lesionados Durant y Davis, dos puntales en sus respectivos conjuntos, descafeinaron en cierta medida el partido e impidieron que se puedan sacar conclusiones más sólidas.

En cualquier caso, los Nets asaltaron sin contemplaciones el Staples Center de Los Ángeles (EE.UU.) con una exhibición de artillería desde el perímetro (46 % en triples con 18 de 39).

James Harden lideró esta victoria con 23 puntos, 11 asistencias y 5 rebotes, pero estuvo muy bien acompañado por Kyrie Irving (16 puntos, 7 rebotes y 5 asistencias) y por unos fantásticos Joe Harris (21 puntos, 6 de 7 en triples) y Timothe Luwawu-Cabarrot (15 puntos, 5 de 8 en tiros de tres).

Por parte de los Lakers se destacó LeBron James, que batió una nueva marca al convertirse en el tercer jugador en la historia de la NBA en superar los 35.000 puntos anotados (por delante solo le quedan Kareem Abdul-Jabbar y Karl Malone).

La estrella de los de púrpura y oro consiguió 32 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias, pero no pudo compensar el desacierto de su equipo desde el triple (27 %, 8 de 30 intentos).

Ahora, los Lakers (22-8) se enfrentarán el sábado a los Miami Heat en una revancha de las pasadas Finales de la NBA, en tanto que los Nets (19-12) tratarán de lograr su sexta victoria consecutiva el domingo en otro test de prestigio ante Los Ángeles Clippers.

Los resultados del jueves en la NBA



Brooklyn Nets 109 – 98 Los Ángeles Lakers

Toronto Raptors 110 – 96 Milwaukee Bucks

Miami Heat 118 – 110 Sacramento Kings

Los partidos para esta noche



21:00 horas | Cleveland Cavaliers vs. Denver Nuggets

21:00 horas | Orlando Magic vs. Golden State Warriors

21:30 horas | Boston Celtics vs. Atlanta Hawks

21:30 horas | Philadelphia 76ers. vs. Chicago Bulls

22:00 horas | Memphis Grizzlies vs. Detroit Pistons

22:00 horas | Milwaukee Bucks vs. Oklahoma City Thunder

22:00 horas | New Orleans Pelicans vs. Phoenix Suns

23:00 horas | Minnesota Timberwolves vs. Toronto Raptors

00:00 horas | Los Ángeles Clippers vs. Utah Jazz