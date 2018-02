By Emiliano Esteves

El serbio Bogdan Bogdanovic y sus compañeros del resto del mundo cosieron a triples (23/56) a la plantilla estadounidense por 124-155 en el encuentro de las denominadas "Rising Stars", un espectáculo repleto de mates pero sin intensidad alguna.<br>

Bogdan Bogdanovic MVP Highlights from 2018 Rising Stars | Presented by Mtn Dew Kickstart Bogdan Bogdanovic MVP Highlights from 2018 Rising Stars | Presented by Mtn Dew Kickstart

Bogdanovic y sus compañeros extranjeros cosen a triples a EE.UU.