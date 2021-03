Olimpia va por su tercer triunfo y Biguá por una rápida recuperación

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Olimpia y Biguá se enfrentan en la tercera fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol. En su casa, el Pato de Villa Biarritz buscará su segundo triunfo y levantarse de la caída en la segunda fecha frente a Nacional. Por su parte, los Alas Rojas de Colón buscan su tercera victoria en la misma cantidad de partidos.

Estadísticas en vivo.

Biguá juega sabiendo que no disputará su partido por la cuarta fecha ante Goes, que no se presentará luego de conocer que hay casos positivos de COVID-19 en su plantel.