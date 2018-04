Batista: "No recuerdo un momento tan duro"

Esteban Batista utilizó su cuenta personal de la red social Twitter para expresar el inmenso dolor que le generó no poder cumplir su sueño de coronarse campeón con Welcome.



La estrella del equipo agradeció el respaldo recibido por todos quienes lograron su retorno al club, el compromiso de sus compañeros y el apoyo de los hinchas. Un Batista muy auténtico dijo que no recordaba "un momento tan duro para mi como este".



Sin perjuicio de ello, felicitó a Nacional porque fue un "equipo nunca dejó de luchar y de creer en ellos. Les deseo la mayor suerte en lo que viene".