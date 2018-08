Batista y Fitipaldo no van a Estados Unidos

Uruguay apronta la primera doble fecha de la segunda fase de las Eliminatorias para el Mundial de China 2019 y algo claro: la cabeza está puesta en México.

Y Marcelo Signorelli es consciente de eso. Por eso, el entrenador de la selección uruguaya decidió que tanto el capitán Bruno Fitipaldo como Esteban Batista, quien se viene recuperando de una distención muscular, no viajen a Las Vegas.

El objetivo es que todos los jugadores que estarán a la orden para ese partido lleguen al 100% ya que el cuerpo técnico le apunta a ese encuentro frente a México dadas las diferencias que hay con Estados Unidos y también las bajas que afronta el plantel para esta doble fecha.

En tal sentido, Signorelli convocó a Gonzalo Iglesias para viajar a Las Vegas, mientras que Fitipaldo y Batista se quedarán en Montevideo entrenando y pensando en México, partido para el que el técnico también tendrá a Luciano Parodi, quien no irá a Estados Unidos pero sí estará el lunes 17 de septiembre en el Palacio Peñarol.

A estas bajas para enfrentar a Estados Unidos se suman las de Jayson Granger, Santiago Vidal, Mathías Calfani y Gustavo Barrera para la doble fecha de Eliminatorias para el Mundial de China 2019.



MARCELO SIGNORELLI “No vamos a ir de vacaciones a Las Vegas”

Marcelo Signorelli, en diálogo con el programa “Puro Básquetbol” (Sport 890), dijo que “la idea nuestra siempre fue ir a Las Vegas con el mayor potencial. No sabemos qué roster va a presentar Estados Unidos porque varían mucho, pero queríamos presentar lo mejor porque había dos razones: el viaje que no es excusa porque tenemos una buena logística, pero hay desgaste igual para todos, y el tema de jugar con casi todos preparando el partido con México”.

“Nosotros no tenemos equipo A, B o C, somos un equipo. Hay jugadores más importantes que otros pero somos todo un equipo y a Las Vegas no vamos a ir de vacaciones, tenemos que hacer un buen partido. Venimos de estar 40 abajo con Argentina y hay que cambiar la imagen. Lo sabemos”, explicó el entrenador de la selección, agregando que “hoy en la reunión que tuvimos con el cuerpo técnico y los directivos explicamos el plan y estaban de acuerdo, nos apoyan. Hay que mirar las cosas que se han hecho y lo que se está por hacer, cuál es el camino a recorrer. El amor por la selección está en un 90% y nosotros tenemos que trabajar para mejorar y suprimir ese 10% para que el amor sea total”.

Signorelli explicó que prefirió que Fitipaldo y Batista se queden en Montevideo y además confirmó la citación de Gonzalo Iglesias. “La adhesión de los jugadores es total y eso es lo que nos deja más conformes. Quizá tenemos que trabajar más en algunos casos para que crean y entiendan que la selección está por encima de todo”, dijo el técnico que asumió en 2016 al frente de la selección uruguaya.

Por otra parte, el entrenador confirmó que Gustavo Barrera “se bajó por cuestiones estrictamente personales, pero ahí vuelvo a que está en nosotros también seguir trabajando, proteger a los jugadores, ver el camino y que ellos entiendan que el camino es desvivirse por la selección”.

Signorelli remarcó que “tenemos que mirar lo que se viene, mirar para adelante, pero la cancha habla y los resultados dicen cosas. El amor por la selección está, todos estamos trabajando para llegar al Mundial. Capaz que no se da, pero a Estados Unidos vamos a ir a competir y con México va a ser de hacha y tiza porque si queremos llegar a China 2019 en casa tenemos que ganar todos los partidos y el primero es contra los mexicanos”.



La ventana de Eliminatorias

La selección uruguaya comenzará los trabajos en el Cefubb el próximo lunes de cara a la ventana de Eliminatorias en la que el viernes 14 de septiembre la Celeste visitará a Estados Unidos en Las Vegas y el lunes 17 recibirá a México en el Palacio Peñarol.

La delegación viajará en las primeras horas del 11 de septiembre y llegará por la noche a Las Vegas, donde entrenará el 12 y el 12 para luego jugar el 14. Tras ese encuentro ante Estados Unidos, el plantel regresará a Montevideo llegando el sábado 15 por la noche.

El domingo 16 la selección entrenará por la tarde en el Palacio Peñarol y el lunes 17 se medirá ante México en el partido al que le apuntó el cuerpo técnico ya que se entiende que es clave para el camino hacia China 2019.