Segundo triunfo consecutivo de Nacional

Nacional se situó momentáneamente como único líder de la Liga Uruguaya de Básquetbol al vencer con comodidad a Goes por 98 a 82 en el inicio de la segunda fecha.

Welcome, que tiene pendiente su partido de la primera jornada ante Verdirrojo al haberse suspendido por humedad, consiguió su primera victoria de la campaña al derrotar como visitante 79-58 a Sayago.

El conjunto del Cerro, en tanto, sigue con el casillero de victorias vacío. Jugando en casa cayó 84-81 con Trouville, que sí logró su primera imposición luego de haber caído ante Olimpia en el debut. La victoria del Rojo fue agónica, ya que llegaron al último segundo igualados en 81, pero Donald Robinson puso un triple con tabla en el último instante.

Partidos del viernes

La segunda fecha se completará este viernes con cuatro partidos:

Hora. 20.30. Defensor Sporting-Aguada (sin público visitante) en Welcome

Hora 20.30. Atenas vs. Malvín en Atenas.

Hora 20.30. Urunday Universitario vs. Biguá en Urunday.

Hora 21.15 (TV). Olimpia vs. Hebraica Macabi en Olimpia.