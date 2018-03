Así comienzan los playoff

Llegó el día en que Nacional irá al Palacio Peñarol. Para el lunes a las 19:15, Nacional tiene agendado su partido con Welcome, que abrirá los playoffs correspondientes a los cuartos de final de la Liga Uruguaya de Básquetbol, los que se disputarán íntegramente en el escenario aurinegro. Ya se había fijado en el Palacio el partido Aguada-Nacional por la última fecha de la Liguilla, pero finalmente cambió de cancha y se disputó en Bohemios sin público tricolor.



La serie entre ambos favorece a Welcome 2-1, ya que ganó 81-74 por el Apertura y 96-86 por la Liguilla. En el Clausura se impuso el tricolor 106-86.



Aguada-Urunday. El aguatero (marca 21-10) y el verde del Prado (14-17) tienen rachas opuestas. El primero lleva seis triunfos consecutivos y el segundo ocho caídas seguidas. Aguada está arriba en los enfrentamientos directos esta temporada por 2-1. Ganó 86-61 en el Apertura y 83-69 en la Liguilla. Urunday se impuso 74-64 por el Clausura.



Malvín-Hebraica. El azul de la playa deberá sortear al bicampeón reinante. Malvín (20-11) lidera la serie 2-1 sobre un Hebraica (17-14) que cerró la Liguilla con tres derrotas en sus últimas cuatro presentaciones. Por el Apertura ganó el macabeo 90-77 y luego, por Clausura y Liguilla, se impuso el playero 106-82 y 92-86.



Goes-Defensor Sporting. Se enfrentaron en la última fecha de la Liguilla y fue victoria de Goes (18-13) sobre Sporting (15-16) 94-81. Así rompió la paridad y puso la serie 2-1 a su favor, ya que había caído 94-84 en el Apertura y había ganado 100-83 por el Clausura.



Los playoffs se jugarán al mejor de cinco y comenzarán en igualdad de condiciones, pues ningún equipo inicia con ventaja.