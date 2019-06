Así fue la charla motivacional de Carlos Páez a Aguada previo a la final

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Aguada venía de perder dos finales seguidas y pasar de tener ventaja a ser igualado en la serie. Tenía la tercera chance de ser campeón, pero un empujón más le ayudaba a llegar entonado. Carlos Paez ayudó con su “granito de arena”.



Horas antes de la final, el sobreviviente de los Andes llegó al Antel Arena para hablar con el plantel. “Les di la charla en el vestuario. Realmente estaban compenetrados con el tema”, comentó Páez, quien ya ha dado charlas motivacionales en el pasado. En 2017 a la selección colombiana de fútbol antes de clasificar al Mundial y el año pasado a Boca Juniors antes de la final de la Copa Libertadores con River. “Fui cinco días antes y después el partido se dilató hasta Madrid”, ya que la charla fue en Buenos Aires antes de la suspensión.



¿De qué habló? “Les conté la historia de los Andes, la conferencia que doy en general. La centré en los grandes ‘no’ que tuvimos en la historia de los Andes, porque ellos habían tenido una cantidad de ‘no’. Les dije que el mérito nuestro fue que al ‘no’ le dijimos que sí, pero tuvimos mil: el accidente, la decisión de la alimentación, que no nos buscaran más, la avalancha... Siempre recibimos el no”, relató.



Páez trasladó ese milagro al partido. “Terminé diciendo que en nuestra historia los helicópteros no nos encontraron a nosotros sino que nosotros fuimos a buscar los helicópteros, que esa es la realidad de la historia. Entonces les dije: ‘Señores, hay que ir a buscar los helicópteros’. ¡Y vaya si lo hicieron! La charla es un granito de arena, no define. Ellos tuvieron huevos”, aseguró.



“Quedás con la sensación de decir que ‘si estos pendejos que no servían para nada pudieron, nosotros que tenemos todos los recursos podemos’”, agregó.



Así en la celebración después del partido se vio a “Carlitos” Páez siendo abrazado con fuerza por Miguel Volcan o por los jugadores.



“En el festejo los jugadores y mismo Volcan me agradecían. Yo decía: ‘¿por qué?’”. Además, luego de darles la charla se le acercaron algunos de los más grandes para el agradecimiento. “Me agarró (Federico) Bavosi, me abrazaba y me decía ‘tengo mil preguntas para hacerte’. Los extranjeros me venían a agradecer por la historia. Estaba todo el mundo muy compenetrado”, recordó.