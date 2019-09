Argentina le ganó a Venezuela y está en cuartos de final del Mundial de Basquet

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Gabriel Deck con 25 puntos, cuatro rebotes y dos asistencias, guió a Argentina a una gran victoria que se basó en un gran juego colectivo para superar a Venezuela con diferencia de 20 puntos: 87 a 67 en el Pabellón Foshan International Sports & Cultural Arena y sellar su pasaje a los cuartos de final del Mundial de China.

En el primer cuarto, el equipo de Sergio Hernández empezó a marcar claras diferencias y se fue al primer descanso 17-12 para luego irse con una diferencia de 13 puntos al descanso largo: 38 a 25.

Deck comenzaba a transformarse en gran figura y viniendo desde el banco fue el hombre más gravitante en la ofensiva del conjunto albiceleste que consiguió su cuarto triunfo en la misma cantidad de presentaciones.

En el tercer período Venezuela intentó la reacción y el parcial argentino fue de 25-22 para irse al último descanso con ventaja de 63 a 47 para comenzar a sentenciar las acciones.

Parecía imposible que el equipo vinotinto pudiera dar vuelta la historia. Argentina seguía sumando puntos, jugaba mejor y dominaba todos los aspectos del juego.

El equipo del “Oveja” Hernández tuvo una muy buena rotación y aparecieron en escena jugadores como Agustín Caffaro, Lucio Redivo y Tayavek Gallizzi.

Deck cerró con 25 puntos, el capitán Luis Scola aportó 15, Facundo Campazzo 12 unidades y 9 asistencias, y Patricio Garino 10 siendo los más destacados en el goleo de un equipo que desde lo colectivo volvió a brilla y con el 87-67 frente a Venezuela se aseguró un lugar en los cuartos de final del Mundial de China.



Polonia también selló su pasaje

En Foshan, Polonia derrotó a Rusia por 79 a 74 en un gran partido que tuvo como máximo goleador al ruso Mikhail Kulagin con 21 puntos, mientras que en el equipo polaco se destacó Adam Waczynski con 18 unidades.

Polonia alcanzó su cuarta victoria en la misma cantidad de presentaciones, se metió en cuartos de final y ahora definirá el primer lugar del Grupo "I" con Argentina, selección a la que enfrentará este domingo a la hora 9:00 de Uruguay.

Serbia no tuvo problemas y avanzó a cuartos de final

Con una aplastante victoria en cifras de 90 a 47 en Wuhan frente a Puerto Rico, Serbia se aseguró su lugar en cuartos de final de la Copa del Mundo y ahora definirá ante España el primer lugar de la llave "J" el domingo a la hora 9:30 de Uruguay.

Nemanja Bjelica fue el goleador serbio y del partido con 18 puntos, mientras que Boban Marjanovic aportó 16, al tiempo que David Huertas fue el máximo anotador de los portorriqueños con 11 unidades.

España ganó un partidazo frente a Italia

En uno de los partidos más atractivos de la jornada del viernes, España sacó su chapa de candidata al título y venció a Italia por 67 a 60 en un juego que tuvo un desenlace tremendo en el Wuhan Sports Center.

El equipo español tuvo a Juancho Hernangomez como máximo anotador con 16 puntos, mientras que Ricky Rubio aportó 15, al tiempo que en Italia se destacó Danilo Gallinari con 15.

Los partidos para este sábado