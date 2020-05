Andre Drummond tenía que pagar 164 dólares y dejó una histórica propina 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Andre Drummond, pivot titular de los Cleveland Cavaliers, mostró su generosidad al dejar en un restaurante una propina de 1.000 dólares después de pagar una cuenta de 164 dólares.

Sucedió en el restaurante 'Che' de Delray Beach (Florida) y la gran sorpresa se la llevó la camarera Kassandra Díaz. al ver la suculenta propina que se incluía en el costo de la factura. "No sabía quién era el cliente hasta que vi la propina en una factura de 164 dólares", comentó Díaz.

"Cuando me dieron la tarjeta, fui a poner los datos y la información para cerrar la mesa y no podía creerlo", escribió Díaz en su publicación de Instagram, junto a una foto del recibo.

"De un gasto de 164 dólares, la propina ponía 1.000. Estaba temblando y tenía lágrimas de felicidad después de lo que me dejó", agregó.

Drummond respondió: "¡Gracias por ser increíble!" y también agradeció al restaurante por su hospitalidad.

Díaz dijo: "No tenía idea de cómo reaccionar, no quería llamar la atención, pero al mismo tiempo no podía describir la cantidad de aprecio que tenía. Es increíble ver a personas que muestran actos de bondad en estos tiempos inciertos. Esta es una historia que nunca olvidaré, ¡¡¡muchas gracias de nuevo @andredrummondd !!".

La gerente general del 'Che', Daniela Sujoy, le dijo al South Florida Sun-Sentinel que Díaz podría quedarse con la propina completa. El acto de amabilidad de Drummond es la segunda gran propina en un restaurante de Florida, después de que la pasada semana, la exestrella de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), Chad Johnson, dejara una propina de 1.000 en una cuenta de 37 dólares.