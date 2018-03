All Star 2018: La NBA estrenará cambios en el partido del domingo 18

El siempre esperado All Star Game de la NBA tendrá lugar el domingo próximo en Los Angeles, con novedades que despiertan gran expectativa entre los aficionados. Se deja de lado la vieja tradición de un partido entre las conferencias Este y Oeste: buscando mayor competitividad, los dos jugadores más votados por el público (LeBron James y Stephen Curry) eligieron a sus compañeros de equipo entre los más votados.



El 18 de enero se anunciaron los titulares, pero una serie de lesiones ha modificado las listas. El Equipo de Curry (Golden State) tendrá así a Giannis Antetokounmpo (Milwaukee), Joel Embiid (Philadelphia), DeMar DeRozan (Toronto) y James Harden (Houston); el Equipo de LeBron (Cleveland) a Kevin Durant (Golden State), Kyrie Irving (Boston), Anthony Davis (New Orleans) y Goran Dragic (Miami).



Otra variante es que la NBA aumentará el premio para los integrantes del equipo ganador: serán 100.000 dólares para cada uno, en tanto los perdedores percibirán 25.000. La medida busca estimular las ganas de jugar de las estrellas, pues en los últimos tiempos muchos jugadores parecieron no esforzarse demasiado durante el All Star Game. Se mantiene la programación habitual: el viernes será el partido de los rookies (novatos) y sophomore (jugadores de segundo año), el sábado los concursos de habilidades y el domingo será el partido de las estrellas .