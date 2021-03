A Alejandro Sánchez Varela le picó el “bichito” y vuelve al arbitraje

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Después de 21 años de carrera como árbitro de básquetbol, en junio de 2019 Alejandro Sánchez Varela anunció su retiro. Pero en la definición de la Liga Uruguaya 2019-2020 lo invitaron a comentar algunos partidos, no resistió estar del otro lado y empezó a barajar su regreso.

“Alen Banewur me invitó a ser parte de las transmisiones de básquetbol de Radio Universal y acepté, pero el primer partido que comenté -el quinto juego de semifinales entre Aguada y Nacional- me di cuenta que tenía ganas de estar arbitrando y no comentando porque realmente la radio no es lo mío. Empecé a barajar esa chances de volver, algunos periodistas me dieron para adelante, hablé con Andrés Bartel que es un gran amigo y además es presidente de la UJOBB (Unión de Jueces Oficiales de Basketball), lo conversé con Juan Chifflet (presidente del departamento arbitral) y nadie me puso un obstáculo para que pudiera volver a arbitrar”, le contó Sánchez Varela a Ovación.

El 16 de febrero, Sánchez Varela volvió a pisar el Antel Arena después de las finales de la Liga Uruguaya 2018-2019, instancia en la que arbitró cuatro de siete partidos entre Aguada y Malvín.

Esa noche se fue con sensaciones encontradas. De ahí en más empezó a ponerse a punto físicamente, lo conversó con su familia y tomó la decisión de volver porque lo sentía, pero solamente para arbitrar en el plano local: “La etapa en FIBA está cerrada. Fueron más de 10 años de muchos viajes y muchas experiencias”.

Hoy, con 40 años y mientras asumió el desafío de ser el entrenador de Old Christians, equipo que jugará en la Divisional “B” de la Liga Universitaria de Deportes, el árbitro que debutó en sus funciones en 1998 y que desde 2004 está en primera categoría, apronta su regreso tras superar la prueba física que ayer tuvo que rendir en el Cefubb.

“Siento que puedo aportar mi granito de arena en el arbitraje uruguayo, sobre todo porque veo una camada nueva que cuando ascienda a primera categoría van a explotar y me gustaría ayudarlos en este camino”, remarcó Alejandro Sánchez Varela, quien en la segunda fecha seguramente sea designado para volver: “Hay que apuntar a crecer, a que se sumen más árbitros, hombres y mujeres, porque eso ayudará a elevar nuestro nivel siempre”.