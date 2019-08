Agustín Ubal entrena y vive en La Masía de Barcelona; no jugará hasta el sí de Malvín

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un gran salto para su proyecto de carrera y un paso para el desarrollo del básquetbol uruguayo. Agustín Ubal llegó a España hace una semana para cerrar su vínculo con el Barcelona, aunque Malvín desde el inicio no estuvo a favor y ayer emitió un comunicado sosteniendo que llevará el tema a la Federación Internacional de Basquetbol (FIBA).



El viernes 9 de agosto llegó el juvenil playero a España junto a su padre. Desde entonces está entrenando y viviendo en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, más precisamente en su centro de formación de jugadores de fútbol, básquetbol y handball: La Masía. Allí mismo, a mediados de septiembre, retomará las clases (cuarto de liceo) que suspendió en Uruguay.



La misma fecha es la estipulada para el inicio de la LEB Plata con la filial, con la cual está entrenando desde el lunes, aunque Ubal tiene edad (16 años) para el juvenil. Pero hasta no llegar a un acuerdo con Malvín, el Barça no podrá contar con el uruguayo de 1,98 metros, que en el playero jugaba de alero pero en España lo tienen en cuenta como base.

Agustín Ubal ya entrena en las instalaciones del Barcelona. Foto: @ProsportsUy

Ante la falta de un acuerdo, los dos clubes irán a la FIBA a resolver el cambio de equipo del juvenil uruguayo.

La molestia de Malvín.

Malvín en la jornada de ayer emitió un comunicado informando que tomará acciones. “La noticia en sí misma representaría una alegría para todo Malvín por el gran paso que daría Agustín en su carrera”, aclara al inicio.

“Sin embargo lamentamos comunicar que el Club Malvín en defensa de sus intereses deberá tomar las acciones pertinentes ante FIBA y Barcelona, ya que la contratación no se realizó tomando en cuenta los derechos federativos y de formación”, agrega y a continuación cita un punto del FIBA: Federación Nacional Manual para la elegibilidad y transferencia de jugadores.

“Si un jugador quiere firmar un contrato con un nuevo equipo, él tiene que compensar a su equipo previo según una escala predeterminada, o según el pedido de su club de origen”, transcribe Malvín y comenta que “no hubo ninguna compensación ni tampoco ninguna comunicación”.

También cita que “las transferencias internacionales no son permitidas antes del cumpleaños decimoctavos (18) del jugador excepto en casos especiales según decida el Secretario General de la FIBA. Él examinará el asunto con las Federaciones Nacionales y si es necesario, con los clubes y el jugador concernido”



“Se tomarán las medidas pertinentes de acuerdo al reglamento de FIBA”, cierra.