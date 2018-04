Nacional dio el primer paso en semifinales

Primero dejó afuera a Welcome, uno de los equipos que se había armado para, al menos estar entre los cuatro mejores. En semifinales le tocó Aguada, pero a Nacional poco le importó. El conjunto aguatero llegaba como favorito pero el primer punto se lo llevaron los tricolores (81-76).



Con un gran juego colectivo y con algunas figuras predominantes, los de Gonzalo Fernández pegaron primero y de esta manera obliga a los del “Hechicero” Cabrera a remar de atrás en la serie.



Como en todo partido, Nacional tuvo momentos buenos y de los otros, pero en gran parte del juego fue superior y fue lo que le terminó dando la ventaja necesaria para poder cosechar la victoria que lo pone 1-0 en la serie.



Desde los primeros diez minutos el tricolor demostró que iba a ser un hueso duro de roer para Aguada que tuvo un nivel bajo en los primeros minutos y abusó demasiado del intento de los triples, un punto que terminó favoreciendo a los tricolores que aprovechaban las ofensivas desperdiciadas por el aguatero.



Los de Fernando Cabrera mejoraron en el segundo cuarto y eso les permitió arrimarse en el marcador, pero Nacional mantuvo siempre la diferencia y así se terminó quedando con el primer punto.



En el tercer cuarto fue donde Aguada estuvo más cerca. Nacional no la pasaba bien en los primeros minutos, pero nuevamente de la mano de Santiago Moglia, Anthony Danridge y Callistus Eziukwu terminó sacando una nueva diferencia que empezaba a liquidar el triunfo.



En los últimos diez minutos, el tricolor solo tuvo que aguantarlo. Hubo enviones de Aguada que con más corazón que juego iba a buscar arrimarse y pelear, al menos, por un alargue. Volvió a desperdiciar distintas ofensivas y así lo volvió a aprovechar Nacional que con un gran juego colectivo volvió a demostrar que está para grandes cosas y cuando muchos no lo tienen en cuenta, puede volver a dar la sorpresa.

