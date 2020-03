Aguada se tomó revancha, se quedó con el clásico y eliminó a Goes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En la clásico pasado, Goes había dado el batacazo al superar a Aguada cuando el favorito era el rojiverde. Esta vez el equipo de la Avenida San Martín no quiso pasar sobresaltos y venció con total justicia y de principio a fin a los misioneros 94 a 80 para meterse en playoff.

El partido empezó favorable para Aguada en el Palacio Peñarol y con dominio en todos los aspectos del juego.

A tal punto que los rojiverdes se fueron ganando en el primer chico 20-14. Al Thornton, con 11 unidades, se adueñó del partido y fue clave para la ventaja que tuvieron los aguateros desde el principio del juego.

Goes, desconocido totalmente, tuvo apenas un 20% de efectividad en lanzamientos de cancha y lo pagó caro.



En los segundos diez minutos el partido siguió con la misma tónica con la que había comenzado aunque algo más parejo.

Dwayne Davis y Leandro García Morales tomaron el protagonismo del juego y Aguada alcanzó a sacar una ventaja máxima de 15 puntos. Leandro terminó el primer tiempo con 15 puntos, cinco de siete en tiros de campo y dos asistencias.

En Goes, que perdía 44-31, Martín Aguilera era el que más quería. Terminó los primeros 20’ con nueve unidades.

En el tercer cuarto Aguada llegó a sacar una ventaja de 19 unidades, y parecía que se generaba un quiebre en el partido, pero Goes se llegó a poner a siete (63-56) con un triple del “Enano” Martínez. García Morales puso un triple y el tercer chico se fue 66-56. Buenos minutos de Joaquín Osimani.

En el último cuarto Goes hizo el último esfuerzo pero no le dio la nafta y Aguada comenzó a sacar ventajas nuevamente, como en todo el juego.



De esta forma el partido se fue con triunfo de Aguada y eliminación de Goes.



El clásico terminó algo caldeado por una dura falta contra Leandro, y una reacción posterior del goleador, pero no pasó a mayores.

EN BIGUÁ. El Pato de Villa Biarritz venció a Sayago 97-71 y consiguió un valioso triunfo aunque no le da para ingresar a los playoffs.



El equipo de Ariel y la vía, que ya descendió, sólo pudo estar en partido en el primer cuarto, ya que después fue superado por el conjunto local.



Con 16 puntos Martín Osimani fue el máximo goleador en el ganador. Con esa cifra quedó como segundo máximo goleador histórico de Biguá (3.250 puntos), según el dato que aportó Osvaldo De Arrascaeta; superó a Juan José Rovira y va tras los pasos de García Morales, que tiene 3.356.

EN CORDÓN. Urunday Universitario derrotó a Capitol 97-87 en un encuentro que lo tuvo siempre arriba en el marcador y también clasificó entre los ocho mejores. Johnson marcó 32 puntos, dio cinco asistencias y capturó cinco rebotes siendo la figura del juego.



Capitol jugó con la tranquilidad de que en la fecha pasada ya se había salvado del descenso, cuando ya se había consumado el descenso de Sayago.