Aguada quiere seguir arriba

La Liguilla tendrá esta noche la disputa de la penúltima fecha de forma íntegra con cuatro encuentros desde la hora 20:15, sobresaliendo el encuentro en el que Aguada, el puntero del certamen, jugará ante Urunday Universitario.



El aguatero, que viene de ganarle el clásico a Goes, suma cuatro victorias consecutivas y hoy buscará la quinta para encaminarse a conseguir el número uno de cara a los playoffs de la Liga Uruguaya.



El encuentro se jugará en cancha del verde del Prado y tendrá el arbitraje de Andrés Bartel, Ricardo Olivera y Martín Fernández.



Por otra parte, el también líder Malvín será visitante (sus hinchas no podrán asistir) ante Nacional en el gimnasio de Unión Atlética con Gonzalo Salgueiro, Fernando Pastorino y Andrés Haller como encargados del arbitraje.



Otro duelo de equipos que luchan por quedar entre los primeros de la Liguilla será el que protagonizarán en Emilio Frugoni el local Welcome y Goes con Julio Dutra, Andrés Laulhe y Martín Pedreira en el encuentro que no podrá tener hinchada visitante en la cancha de la “W”.



Por último y en el partido televisado de la etapa, Hebraica Macabi, actual bicampeón de la Liga, recibirá a Defensor Sporting en cancha de Tabaré.

Una medida.

Basquetbolistas Uruguayos Asociados (BUA) hizo un comunicado por la no inclusión de los Sub 23 y los nacionalizados en el que confirmó que los jugadores no se presentarán al Dratf de la Liga Uruguaya. El gremio discrepó con la medida de la FUBB alegando que “afectan las fuentes laborales y de desarrollo”.