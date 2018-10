Aguada y Goes y dos triunfos importantes

Comenzó anoche la sexta fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol con dos partidos en los que finalmente resultaron ganadores Aguada y Goes.



El equipo rojiverde no pasó mayores sobresaltos para vencer de visitante, en Ariel y la Vía, a un equipo de Sayago que alcanzó la sexta derrota de la temporada, sin conocer aún lo que es ganar.



El resultado final fue de 93-75, resultando goleador del partido Davis, uno de los extranjeros de Aguada, con 33 unidades en un partido que fue redondo desde todas las facetas del juego.



Ya en el primer cuarto el conjunto dirigido por el “Hechicero” Fernando Cabrera sacó ventajas en el marcador (26-15), las que aumentó aún más en el segundo chico.



Los dirigidos por el “Gato” Horacio Perdomo mejoraron en el tercer cuarto, bajaron al rival a 13 puntos en 10 minutos, pero Aguada volvió a meter el pie en el acelerador.



Mientras tanto, en el gimnasio de Goes, el equipo misionero venció a Trouville 82-69 en un partido que fue sumamente parejo y entretenido y que se terminó definiendo en el último chico.



Los dirigidos por Gustavo Reig colocaron un parcial de 23-6 en los últimos 10 minutos de juego y Trouville no pudo hacer frente al juego de Goes.



El goleador del partido terminó siendo Jarred Shaw con 25 unidades, mientras que estuvo bien secundado por Martín Aguilera, con 21





COMPLEMENTO. Hoy jugarán desde 20.30 Malvín - Hebraica en el gimnasio de los azules; Nacional - Biguá en Unión; Olimpia - Urunday en la Cúpula de Colón, Verdirrojo - Sporting en Larre Borges y Atenas recibirá a Welcome 21.15.