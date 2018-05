Aguada se defiende de las polémicas por arreglo de partidos

En el medio de las finales, el plantel de Aguada debería estar metido por completo en lo deportivo, pero distintos rumores que han comenzado a circular en forma de audios, hicieron que la tranquilidad institucional se vea alterada.

Los rumores se asociaban a que la institución de la Avenida San Martín había arreglado partidos y que el expresidente, Falvio Perchmann, habría perdido la ficha de Leandro García Morales en una partida de poker.

Desde la cuenta oficial del club, se emitió un comunicado donde se repudiaron los rumores que comenzaron a correr por WhatsApp y que se llevarán a cabo acciones legales a quienes los compartieron y forman parte de la institución.

"Desde ya varios meses atrás han estado circulando versiones agraviantes en relación a algunos dirigentes de nuestra Institución. Las mismas se materializaron a través de comentarios en redes sociales, también con pancartas durante algunos partidos, e incluso hace pocos días hasta en el vestuario del club", comienza el comunicado.

"Hasta ahora esta Comisión Directiva y especialmente los compañeros injustamente involucrados han preferido mantener silencio sobre estas situaciones de injurias. Así se entendió conveniente, en la convicción de que esto formaba parte de una campaña difamatoria originada a partir de la negativa por parte de la Comisión Directiva en acceder a la entrega de entradas gratuitas, esto en el marco de su lucha por erradicar la violencia en el deporte", continúa la carta.

"Lamentablemente, en los últimos días se ha constatado que algunas otras personas, no sabemos con qué intenciones, se han encargado de hacer circular a través de las redes sociales audios y textos en el mismo sentido agraviante, incluyendo en ellos nombres de dirigentes, técnicos y jugadores de nuestra Institución y así como sugiriendo incluso la participación de jueces, etc", agrega la institución.

DECLARACIÓN DEL CLUB AGUADA: pic.twitter.com/KSqZghaveP — Club Atlético Aguada (@Aguada_oficial) 17 de mayo de 2018

Entre los supuestos involucrados están Flavio Perchmann, expresidente de Aguada, y los jugadores Miguel Barriola y Diego García.

El dirigente afirmó: "escucho cosas que son un disparate y no conducen a nada, solo manchar y sembrar dudas de cosas que no son para nada lindas", expresó en Sport 890.

"Esto salió de nuestro propio club y no es nada agradable. Yo hace años que hago apuestas deportivas pero a nivel de personal, pero nunca involucré a nadie como se me acusa", afirmó el dirigente.

"Hay una sola persona que está identificada con Aguada. De nombre no la conozco, pero si la veo la ubico. El club va a empezar la acción de los abogados y ellos verán por donde comienzan, pero parte del daño está hecho y es sembrar dudas", agregó Perchmann.

En el caso de los jugadores, ambos se pronunciaron a través de sus redes sociales.

Diego García manifestó: "Lamento mucho en esta instancia tener que dedicar un mínimo de tiempo a esto, pero me es imposible hacer oídos sordos a palabras que ensucian gratuitamente mi persona y trabajo. ¿Costó identificar a la persona del audio? Claro que no, imposible no identificar la voz de una persona que se sienta detrás del banco todos los partidos, haciéndose llamar hincha. En cierto momento decidí no darle trascendencia, pero me parece injusto por todo lo que hay detrás; muchísimo trabajo y sacrificio brindado a este deporte que tanto amo, dando el máximo para poder darle a Aguada lo mejor de mi".

"¿Qué es lo que más me duele de todo esto? Que se haya puesto en duda mi integridad como ser humano pero por sobre todo, para con el deporte. Respeto tanto una camiseta que el día después que falleció mi padre, fui a defender los colores de mi equipo. Hoy soy profesional y gano dinero por ello, pero lo que siempre entendí es que la pasión y la gloria no tienen precio", agregó uno de los jugadores aguateros.

Por su parte, Miguel Barriola también publicó en su cuenta oficial de Twitter un comunicado donde expresa: "Juego al basket profesionalmente hace 14 años, nunca pasé por algo similar, donde se pone en duda mi deportividad, mi honestidad y persona. Atrás nuestro hay familias, amigos y en mi caso un hijo que por suerte no comprende nada de lo que se ha hecho".

Agregó: "Es penoso que se dude de nosotros como equipo que dejamos horas y horas por la causa, podemos ganar y perder, es deporte. Pero atribuirlo a una maniobra ilícita es algo muy grave.

"A lo único que apostamos es a dar el máximo todos los días y en cada partido, en el acierto o en el error pero siempre defendiendo a muerte los colores que representamos", finalizó Barriola.