Aguada va a Brasil; Goes y Welcome en Plaza de las Misiones

Montevideo, y más precisamente el gimnasio de Goes, será sede del Grupo D de la Liga Sudamericana de Básquetbol entre el 23 y el 25 de octubre. Así lo anunció este miércoles Fiba Américas, que dio a conocer la conformación de todas las llaves y el calendario.

Goes compartirá la llave con Welcome, el argentino Libertad de Sunchales y el brasileño Flamengo, en una serie C que se presenta muy complicada para los uruguayos.

En tanto, Aguada deberá viajar entre el 2 y el 4 de octubre hasta San Pablo (Brasil), para enfrentar por el Grupo A al local Franca, al argentino Instituto (equipo al que acaba de enrolarse Leandro García Morales) y el chileno Leones de Quilpué.

Otros participantes

Grupo B (9 a 11 de Octubre en Macas, Ecuador):

Icann de Macas (ECU)

​Olimpia (PAR)

Regatas Lima (PER)

Campeón de Liga de Bolivia

Grupo C (16 a 18 de octubre en Cali, Colombia):

Fast Break del Valle (COL)

Quimsa (ARG)

Bauru (BRA)

Minas Tenis (BRA)

Avanzarán de fase los dos primeros de los grupos A, C y D, así co9mo el mejor tercero de estos tres grupos. Del Grupo B solo clasificará el primero por ser el que reúne a los campeones de Bolivia, Ecuador, Paraguay y Perú.