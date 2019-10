Aguada y Biguá conocen rivales y fixture de la Basketball Champions League

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Basketball Champions League América tuvo su sorteo para su primera edición, la cual contará con 12 equipos, siendo Aguada y Biguá los únicos dos uruguayos, una forma de disputa con ida y vuelta que comenzará en octubre con la fase de grupos.

Se trata del nuevo torneo de clubes de FIBA Américas en lugar de la vieja Liga de las Américas, que tuvo por última vez a San Lorenzo como campeón. Tendrá equipos participantes de Argentina (tres clubes), Brasil (tres), México (dos), Chile (uno), Nicaragua (uno) y Uruguay (dos).

En el caso de los dos equipos uruguayos, Aguada clasificó como campeón de la Liga Uruguaya 2018-2019 y Biguá como invitado, luego de la baja del torneo del equipo Guaros de Lara (Venezuela).

Calendario Cuándo y dónde se juega.

La Basketball Champions League arranca en octubre de 2019 con la fecha de final de la primera edición planeada para marzo de 2020.

La primera etapa tendrá cuatro grupos con tres equipos en cada serie. Jugarán todos contra todos en el formato de ida y vuelta, por lo que de esta forma cada equipo juega mínimo dos partidos. Las fechas para esta primera fase son: 28 de octubre al 1 de noviembre (8 juegos), 25 al 29 de noviembre (8 juegos) y 16 al 20 de diciembre (8 juegos).

La segunda fase consistirá de los playoffs, a los cuales clasificarán los dos mejores de cada grupo para los cuartos de final. El Grupo A se cruza con el B, mientras el C con el D (1°A vs. 2°B, 1°B vs. 2° A, 1°C vs. 2°D y 1°D vs. 2°C). Los vencedores pasan a las semifinales los que vuelvan a ganar a la final.

Las fechas de esta segunda etapa son: del 14 al 21 de enero (cuartos de final), del 14 al 29 de febrero las semifinales, y del 9 al 14 de marzo de 2020 las finales.

Cada llave en playoffs se disputará al mejor de tres partidos. En cada llave de playoffs la ventaja de localía la tendrá el equipo mejor ubicado en la fase de grupos.



Fixture Cuáles son los rivales y cuándo juegan los equipos uruguayos.

Biguá integra el Grupo A junto a San Lorenzo (campeón de la Liga Nacional de Básquet 2018-19 de Argentina) y Mogi Das Cruces (tercer clasificado en el Novo Basquete Brasil 2018-2019).



Aguada está en el Grupo B con Franca Basketball Clube (subcampeón del Novo Basquete Brasil 2018-19) y Quimsa (campeón del Torneo Súper 20 2018).

Por otra parte, el Grupo C está integrado por Flamengo (Campeón del Novo Basquete Brasil 2018-19), Instituto de Córdoba (subcampeón de la Liga Nacional de Básquet 2018-19 de Argentina) y Depeportivo Valdivia (Campeón de la Liga Nacional de Básquetbol 2018-19 de Chile). El Grupo D tiene a Fuerza Regia (Campeón de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional de México 2018-19), Capitanes (sucampeón de México) y Real Estelí (invitado, de Nicaragua).

Los uruguayos jugarán en las siguientes fechas:

- Martes 29 de octubre (21:30) - Quimsa (Santiago del Estero) vs. Aguada (de visitante).

- Jueves 31 de octubre (20:00) - Biguá (de local) vs. San Lorenzo.

- Sábado 1 de noviembre (19:30) - Franca vs. Aguada (de visitante).

- Domingo 24 de noviembre (20:00) - Biguá (de local) vs. Mogi Das Cruzes.

- Viernes 29 de noviembre (19:30) - Aguada (Antel Arena) vs. Quimsa.

- Martes 17 de diciembre (19:00) - Mogi Das Cruzes vs. Biguá (de visitante).

- Jueves 19 de diciembre (21:00) - San Lorenzo vs. Biguá (de visitante).

- Viernes 20 de diciembre (19:30) - Aguada vs. Franca.