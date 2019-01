Se acabó la magia: el "Hechicero" Cabrera deja de dirigir a Aguada

Se terminó un ciclo en el aguatero. Fernando Cabrera, entrenador del club durante los últimos tres años, deja el cargo luego de la derrota de este lunes por la noche por la fecha 17 de la Liga Uruguaya de Básquetbol. Fue 86-68 ante Olimpia de local, siendo la primera caída en su escenario.

Desde su llegada en mayo de 2016 llegó dos veces a la final, cayendo en ambas ocasiones con Hebraica Macabi y Malvín. "Estar casi tres años en Aguada es un montón", aseguró el dirigiente Flavio Perchman en Puro Básquetbol de Sport 890.

"Aguada no estaba jugando bien, no encontraba su camino y no había química. Hubo que buscar soluciones", agregó. Y siguió en la misma línea argumentando: "Es un equipo al que no se le ve consistencia".

Germán Cortizas asumirá de forma interina. El equipo tiene el jueves de local el encuentro contra Verdirrojo.