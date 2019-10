Se acabaron las mentiras de altura y edad en la NBA

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los equipos de la NBA tendrán que certificar con absoluta precisión la edad y la altura de todos sus jugadores y tendrán que hacerlo durante la primera semana del training camp.



La altura de los jugadores ha sido tradicionalmente un asunto complicado en la NBA. Ya fuera porque se agregaban centímetros o porque se los quitaban como fue el caso de Kevin Durant. El hoy jugador de los Brooklyn Nets se ponía menos altura de la que realmente tiene para que no le encasillaran como hombre alto y poder entonces jugar como alero. El propio Durant lo reconoció en una entrevista radial.

Las declaraciones de Durant volvieron a poner sobre la mesa la razón por la que los jugadores de la NBA mentían con frecuencia sobre su altura. Y muchas veces no para agregarse centímetros, como parecería lo más lógico, sino para quitárselos. El tema es el puesto.



Durant lo explicaba así: “Si me pregunta una chica, le digo que mido 2 metros 13. Pero para el baloncesto, soy 2 metros 06. Siempre me ha parecido mejor decir que soy un alero de 2,06, porque es una altura que encaja en esa posición. Si hubiera dicho que medía más habrían empezado a decir que era un ala-pívot”.

Caso contrario es el de los jugadores bajos cuya altura oficial se infla. Por ejemplo, Juan José Barea, el base de los Dallas Mavericks, tiene asignada una altura de 1 metro 83, lo que a él mismo le da gracia. “Las primeras veces que lo escuchaba en los altavoces del estadio me daba risa. Yo y las otras 20.000 personas que estaban allí sabían que yo no mido eso. Mido 1 metro 78… y eso en los días buenos”.

La edad también se ha convertido en un tema espinoso en la NBA. Buddy Hield, el escolta de los Sacramento Kings, reconoció en diciembre que estaba a punto de cumplir 26 años y no 25, edad que se le daba en todas las bases de datos.



Por eso hoy se busca formalizar con absoluta transparencia los datos que a veces cambian los mismos jugadores varias veces durante una misma temporada regular.