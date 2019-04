Tanques de nafta de Fórmula Uno

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Algo que parece tan simple como un tanque de combustible, es muy complicado en la Fórmula Uno. No se les llama tanques, sino “vejigas”, ya que son construidos con el material más fino posible, para ahorrar peso y tener mas capacidad de carga. El interior tiene deflectores muy bien pensados y también tienen una espuma especial que actúa como supresora de explosiones e impide que el combustibles se mueva demasiado.

Es muy importante también la toma para succionar el combustible, ya que si no está muy bien planeada su ubicación, no succiona hasta el final. Hay casos como el de Virgin y HRT en Melbourne hace años, donde el tanque quedó con 30 litros y la bomba no succionaba. Los buenos tanques como los fabricados por ATL, succionan hasta que quedan 500 cc. Los deflectores son de suma importancia, pues a medida que se va consumiendo el combustible, este comienza a moverse violentamente dentro de la vejiga, en los frenajes, curvas y acelerando, modificando el comportamiento con la inercia y las fuerzas G.

Hoy, gracias a conectores que se quiebran y sellan en el momento de un gran impacto, el combustible no se derrama y cada vez hay menos incendios.