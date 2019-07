La salud de Michael Schumacher: "No se rinde y sigue luchando", dijo su exjefe en Ferrari

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Desde que sufrió un accidente esquiando en los Alpes franceses en diciembre de 2013, todo lo que rodea a Michael Schumacher es un misterio.



Después de la internación y los tratamientos médicos que le salvaron la vida, el excampeón mundial de Fórmula 1 permanece en su casa de Gland, Suiza, bajo cuidados intensivos y protegido en la fortaleza familiar por su esposa, Corinna, y sus hijos.



Por eso, cualquier declaración pública llama la atención: "Siempre tengo cuidado con anuncios como este, pero es verdad. Vimos la carrera juntos en su casa", contó Jean Todt, exjefe de Schumy en Ferrari y actual presidente de la FIA.

Todt se refería al Gran Premio de Hockenheim (Alemania), en la que estuvo presente. Luego visitó a Schumacher para observar la competencia en diferido. Se trató, además, de una de las mejores de los últimos años, que ganó el holandés Max Verstappen. Antes de la largada, Mick Schumacher -hijo de Michael- dio una vuelta al circuito con la Ferrari que su papá había utilizado en 2004, cuando consiguió su último título (el séptimo en la Fórmula 1, quinto con Ferrari).

"Michael está en las mejores manos, bien cuidado en su casa: No se rinde y sigue luchando", siguió Todt, que se considera su amigo. "Por supuesto nuestra amistad no puede ser la misma que fue antes, más que nada porque no hay ya la misma comunicación que había antes. Él continúa luchando y su familia lucha de la misma manera", amplió el francés.



Schumacher se golpeó su cabeza contra una roca mientras esquiaba en la Navidad de 2013. En septiembre de 2014, a los nueve meses del accidente que lo dejó en coma, fue trasladado primero al hospital de Lausana, en Suiza, y después a su casa en la localidad de Gland, a orillas del Lago de Ginebra. Allí comenzó un largo proceso de rehabilitación amparado por la privacidad y la compañía de su familia.



Desde entonces, solo su esposa y Sabine Kehm, su representante, administran toda la información en torno a él y mantienen una reserva estricta sobre su evolución. En diciembre de este año se conocerá un documental sobre su vida.



En él, se especula, podrían incluirse las imágenes del accidente tomadas por la cámara que Schumacher llevaba en su casco. El 3 de enero pasado, cuando cumplió 50 años, la familia lanzó una aplicación para teléfonos sobre su vida.