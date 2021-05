Problemas de autos a hidrógeno

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Existe un lugar donde los automovilistas pueden abrazar cada una de las nuevas tecnologías en motorización, es el estado de California (Estados Unidos). Trátese de un vehículo híbrido, eléctrico o alimentado por hidrógeno, las condiciones allí son ventajosas.

Cabe destacar sus más de 77.000 estaciones de carga eléctrica (públicas y privadas), además de contar con el auto que fue el más vendido el año pasado: el Tesla 3.

También se han negociado varios vehículos impulsados a hidrógeno con importantes incentivos y descuentos por parte de los fabricantes Toyota y Nissan, aunque la dificultad quizás radique en que no existen demasiados puntos de recarga de hidrógeno, y un automóvil de estas características puede no resultar una experiencia 100% positiva.

Un auto como el Mirai cuyo costo rondaba en los US$ 60.000.- en el año 2018, hoy en día se puede adquirir por unos US$ 8.500.-, el motivo es que sus dueños ya no quieren seguir lidiando con el problema de la red de abastecimiento.

A pesar de que la combustión a hidrógeno es la variable más limpia que se ha inventado, la movilidad eléctrica es, sin lugar a dudas, la alternativa más práctica para el futuro.