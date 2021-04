Pilotos con verdadero talento

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Somos pocos quienes estamos en posición de saber todo lo que se requiere para convertirse en un gran piloto de Fórmula Uno. Habrán aficionados que minimizarán las grandes carreras o hazañas, alegando que el resultado no es fruto del talento del piloto, sino de su auto que era el mejor, etc, etc. En mi opinión, sí existen pilotos verdaderamente exitosos, que llegan a lo más alto porque en algún momento alguien vio en ellos “potencial”, invirtiendo tiempo, dinero y recursos, para posicionarlos como “el mejor entre los mejores”. Y eso ha ocurrido con Hamilton, Senna, Stewart, Schumacher, Lauda, Raikkonen, Vettel, Leclerc, entre otros.

Pero para competir al más alto nivel, también deben ser parte de un equipo y funcionar perfectamente dentro y fuera de la pista. Varios pilotos tuvieron la oportunidad en Mercedes (Rosberg, Schumacher, Bottas), pero Hamilton la tomó con mucha firmeza, afianzándose como pieza fundamental en esta escudería, creando así una historia que quizás nunca más vuelva a repetirse en la Fórmula Uno. Con los cambios que se avecinan en los próximos años, va a ser muy difícil que se conjuguen todos los elementos como para crear otro Lewis Hamilton.