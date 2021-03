El piloto influye más que el auto

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A menudo me consultan qué tanto incide el desempeño del piloto y cuánto influye el vehículo en los triunfos de la Fórmula Uno. Para muchos, las victorias de Hamilton son el resultado del auto y no su habilidad detrás del volante.

No hay dudas de que Hamilton cuenta con el mejor coche, pero él también ha sido un instrumento relevante para lograr que el Mercedes sea imbatible. La tecnología dicta los parámetros y reglamentos en la Fórmula Uno, pero se necesita de un gran piloto para determinar qué es lo que funciona y qué no, y tomar decisiones inteligentes en milésimas de segundo, cuando arribas a una curva, junto a tres autos más, a una velocidad de 250 kph.



Si ganar con un Mercedes es tan sencillo, ¿Por qué Daimler le extiende un cheque de US$ 54 millones a Hamilton todos los años? Bottas, por ejemplo, cuenta con el mismo auto y las mismas atenciones que Hamilton, sin embargo, y a pesar de haber ganado carreras y acceder a pole positions, no posee la consistencia del piloto británico. Se requiere de “ese algo más” como lo tuvieron Senna, Lauda o Fangio, además de contar con el mejor auto.



Es un “instinto” especial que los ha convertido en grandes leyendas.