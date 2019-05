El último adiós a Niki Lauda: será enterrado con un uniforme de competición

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Niki Lauda será enterrado con el mismo uniforme con el que alcanzó la fama y la gloria como campeón de Fórmula 1: uno de competición, tal y como ha confirmado el párroco de la vienesa Catedral de San Esteban, donde el próximo miércoles se instalará la capilla ardiente.

Toni Faber, el responsable eclesiástico de este templo, explicó que también el casco de piloto de Lauda, fallecido el pasado lunes 20 a las 70 años, jugará un papel destacado en la ceremonia de despedida del tricampeón del mundo de Fórmula Uno (F1).



Los medios locales aseguran que por la capilla ardiente pasarán muchos famosos del mundo de la cultura y el deporte, como el piloto británico Lewis Hamilton; el ex jefe de la F1, Bernie Ecclestone; o el actor estadounidense-austríaco Arnold Schwarzenegger.



Según el diario Österreich, también pasará por la Catedral de San Esteban, situada en el centro de Viena, el actor hispano-alemán Daniel Brühl, que interpretó a Lauda en la película Rush, y también podrían asistir miembros de la familia real monegasca.



Fuentes eclesiásticas explicaron hoy a Efe que la viuda de Lauda, Birgit, ha pedido expresamente que no se permita el acceso de los medios, aunque sí del público en general, al templo.



Durante la ceremonia se interpretarán varias de las canciones favoritas de Lauda, y también está prevista la lectura de discursos, señala la agencia austríaca APA.



El entierro tendrá lugar en la intimidad familiar. Hasta el momento no se ha desvelado dónde serán depositados los restos mortales del piloto austríaco.



Lauda falleció el pasado lunes en una clínica de Zúrich, en Suiza.



Tras el trasplante de pulmón al que fue sometido en verano, Lauda estuvo hospitalizado hasta octubre. Posteriormente, el pasado enero, tuvo que ser ingresado de nuevo debido a una gripe que contrajo mientras pasaba las navidades en la isla española de Ibiza, donde tenía su segunda residencia.