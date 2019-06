¿Quién es Lewis Hamilton?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Lewis Hamilton es quizás el piloto más famoso de la Fórmula Uno actual y tal vez uno de los más prestigiosos de la historia del deporte. Sin embargo, el mundo conoce muy poco sobre su persona. Pero, ¿quién es él? A Lewis lo podríamos incluir dentro de ese pequeño grupo conformado por Max Verstappen y Fernando Alonso, pero lejos del ámbito de la Fórmula Uno, muchos habitantes de este planeta no tienen idea de quién es Alonso o Verstappen. Sin embargo, Lewis no puede transitar por Tokyo, New York, Buenos Aires o Singapur sin que una enorme multitud lo rodee. Ningún otro piloto logra este nivel de admiración.

Su fama está potenciada por el hecho de contar -por ejemplo- con 6,4 millones de seguidores en Twitter. Lewis, de personalidad excéntrica, es tolerado mucho más en el mundo de la música y la moda, donde vive parte de su vida. Se le critica por volar en aviones privados, frecuentar fiestas y codearse con modelos y celebridades, aunque luego, llega a las carreras y aniquila a sus contrincantes. Lewis es un ser enigmático, pero su nivel de certeza interior le confiere el potencial para conducir un auto de carreras más rápido que cualquier otro ser humano.