Lewis Hamilton abrió las puertas para escuchar a Ferrari

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Lewis Hamilton, que termina su contrato con Mercedes a finales de 2020, abrió las puertas para un posible fichaje por Ferrari para 2021. La noticia toma vuelo porque el diario italiano La Gazzetta dello Sport, reveló que el campeón del mundo se reunió con John Elkann, presidente de la escudería, en dos oportunidades.

El propio Hamilton fue consultado por dichas reuniones y no escondió nada: "No veo nada de malo en pensar el futuro", afirmó.

Hamilton sabe que la próxima temporada afrontará con grandes posibilidades alcanzar los siete títulos de Michael Schumacher, justo antes de que se produzca el cambio de escudería.

Pasar a integrar la escudería Ferrari y tener ahí la oportunidad de ganar otro título, agrandaría su leyenda porque superaría al gran “Schumi” y nada menos que con el bólido con el cual el alemán se convirtió en el más grande.

La posibilidad de fichar por Ferrari podría ser, además, el último contrato de su carrera.

“Naturalmente, todo lo que pasa de puertas hacia adentro es privado. Por muchísimos años nunca me he sentado a valorar otras opciones y solo he ido directo hacia un camino único. Creo que aún estoy por esa vía y no habrá grandes posibilidades de cambiarlo, pero no veo que haya nada de malo en mirar a tu alrededor”, expresó Hamilton.

“Adoro el lugar en el que estoy, no es una decisión rápida el pensar en algún otro lado, pero obviamente pienso que es inteligente y sabio sentarme y poder pensar en lo que quiero hacer si éste será el último periodo de mi carrera. Quiero seguir ganando, quiero seguir siendo capaz de luchar con estos chicos. De verdad, no puedo decir aún lo que va a pasar”, concluyó, sin negar la posibilidad de verle en 2021 trabajando en Maranello.