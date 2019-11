Hora de definir para Mercedes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Desde la perspectiva de los aficionados a la Fórmula Uno, uno de los cambios más espectaculares sería que Mercedes Benz contratara a Mark Verstappen para el 2021.

Este piloto holandés es 13 años más joven que Lewis Hamilton, y al parecer, es el único a quien Hamilton ha identificado como “un rival digno de tener en cuenta”. Si esto llegara a suceder, Hamilton hasta podría sentirse traicionado por Mercedes Benz, teniendo en cuenta todo lo que han cosechado juntos. Pero no es novedad que en la Fórmula Uno los afectos no existen. Basta recordar que desde siempre se la ha catalogado como un mundo colmado de pirañas. ¡Qué fantástico sería ver a estos dos pilotos en una misma escudería! Imaginemos lo que hubiera sido presenciar a Jim Clark vs. Stirling Moss en un Lotus, a Jackie Stewart vs Clark en un Matra, o a Gilles Villeneuve vs Ayrton Senna en un McLaren.

Duplas de ensueño, despliegue de talentos que nunca llegaron a concretarse, y que seguramente habrían hecho estallar fuegos artificiales en cada carrera.

Un increíble espectáculo deportivo, con mucha adrenalina, pero quizás no tan bueno para la interna de los equipos.