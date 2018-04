Los grandes peligros tecnológicos

Cada vez más observo a los conductores(as), mirando hacia abajo o hacia el GPS o hacia la pantalla para cambiar de estación de radio, etc, etc.



¿Cómo puede ser que mirar hacia el navegador, para ver hacia donde uno va, sea más seguro que mirar hacia adelante?



Me ha pasado a mí y he debido de tomar medidas de conducta. Encontré que antes yo miraba 100 % del tiempo hacia afuera del auto y ahora muchas veces me distraigo con cosas del tablero, pantalla, navegador, radio, etc. He apagado la pantalla cuando conduzco y solamente utilizo el navegador si hay un acompañante que me va guiando a través de lo que él ve y oye.



¿Los tableros digitales, son realmente una mejora o simplemente recargan al conductor con infinitas opciones, lecturas y regulaciones?



La mejora que yo incluiría en todos los autos, es el “head up display”, que proyecta en el parabrisas solamente la información esencial para conducir. Sé que es una batalla ya perdida.



El celular con todas sus posibilidades, se ha transformado en el asesino de las rutas y calles en el mundo.



Ya sé lo que usted me va a responder: que a usted no le va a pasar, que eso le sucede a los demás…