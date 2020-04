Estadio de consciencia diferente

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Me considero un apasionado de la historia del deporte motorizado, y creo que ¡he adquirido más libros del tema que muchos abogados sobre leyes!

Hace algún tiempo leía una entrevista a Ayrton Senna, donde él describía su increíble vuelta de clasificación en el Gran Premio de Mónaco de 1988:“Yo ya no estaba conduciendo en forma consciente, estaba conduciendo por instinto, sólo que en otra dimensión. Me asusté, pues me di cuenta de que ¡había ido más allá de mi comprensión consciente!”. Muchos piensan que esas experiencias intensas son las que separan a los grandes pilotos y excelentes deportistas, de aquellos que se consideran normales. Creo que para que esto suceda, hay que tener un alto nivel de concentración y un elemento de peligro. Cuando existe peligro, una mente normal que está habituada a analizar las cosas, generalmente se paraliza.

Las palabras de Ayrton nos llevan a pensar que él había logrado un estado de consciencia diferente, y en casos extremos, sentía despegarse completamente de su ser físico.

Una sensación casi mística, donde la adrenalina es capaz de desdibujar esa delgada línea que separa la vida de la muerte.