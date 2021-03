En duda el regreso de los salones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Se ha cancelado el Salón de Ginebra 2021, para mí, el mejor del mundo.



¿Qué podrá reemplazar a Ginebra y a tantos otros salones del automóvil, este año? Los periodistas seguramente deban soportar una interminable sucesión de lanzamientos virtuales carentes de “alma”. Los fabricantes y encargados del “marketing”, notarán una reducción en los costos, aunque son conscientes que nada se compara con la experiencia de pararse frente a un auto, abrir sus puertas, percibir el aroma del tapizado, probar “in situ” toda la tecnología, y hasta quizás conducirlo. Luego de ser partícipe de varios lanzamientos por Zoom en los últimos meses, lo que menos deseo es derrochar mis horas frente a la laptop, y si el COVID-19 decide no dar tregua, la vida de un periodista profesional que debe estar “logueándose” en cada evento virtual, me resulta demasiado aburrida.



Necesito el contacto físico con los autos, el cafecito con algún Director de Marketing, y las reuniones con los colegas en algún rincón del Salón de Ginebra, Frankfurt, ParÍs, Tokyo…



No hay nada como disfrutar del espectáculo de toda la industria global, desde el balcón de Palexpo en Ginebra.