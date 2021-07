¿Qué son las clasificaciones esprint y qué busca la Fórmula Uno con su inclusión?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Fórmula 1 estrenará este fin se semana en Silverstone un formato inédito en 71 años de existencia de la disciplina: una clasificación esprint de 100 km que precederá al Gran Premio del domingo. ¿Qué buscan los promotores con esta novedad?.

Era una promesa. La de un "fin de semana más completo con tres días de intensa competición", declaró el director deportivo de la Fórmula 1, Ross Brawn, todo ello "sin perder la integridad ni la meritocracia" tan apreciados en la disciplina reina del automovilismo.

Probado en Silverstone y después en Monza (en septiembre) y en un tercer Gran Premio aún por confirmar (en Brasil si se disputa esta carrera pese a la pandemia), este nuevo formato ofrece un aperitivo de lo que podría ser la F1 del futuro, ya que en caso de éxito la propuesta se extenderá a otras carreras.

Calificación - esprint - Gran Premio

Es la fórmula del nuevo formato. La clásica sesión de calificación del sábado se avanzó al viernes y determinó la parrilla de salida de la clasificación esprint, de apenas media hora de duración, el sábado. Y ésta determinará el orden de salida de la carrera del domingo.

Vender los viernes

La Fórmula 1 no se esconde; busca "una mejor cobertura mediática", sobre todo los viernes, hasta ahora de escaso interés para los aficionados al no haber nada en juego, admite Brawn. Es verdad que pocos espectadores y telespectadores asisten los viernes a los ensayos libres. En el Reino Unido se cambió incluso el horario de la clasificación del viernes, a comienzo del anochecer, para permitir una mayor asistencia de público.

Desde su compra por los estadounidenses de Liberty Media en 2017, la F1 trata de acabar con su monotonía, busca modernizarse y agradar a un nuevo público, más joven, gracias también a las redes sociales o al éxito de la serie 'Drive to Survive' de Netflix.

"Queremos saber si el esprint gustará más a los espectadores, si permite que vengan nuevos aficionados, conservando los de la primera hora", asegura Brawn, exjefe de escudería y exdirector técnico de Ferrari.



El ingeniero británico sabe que todo ello dependerá del éxito deportivo: el esprint va a "aportar un sabor diferente, sin estrategia de equipos, sin paradas en boxes, sin gestión del carburante; 30 minutos de carrera pura con solamente los pilotos implicados".

Hamilton escéptico

A imagen de la voluntad de algunos de recortar los partidos de fútbol para gustar a un público más joven, supuestamente más consumidor de formatos cortos, la F1 da un paso en esa dirección, aunque los responsables lo tienen claro: "Si no funciona, no insistiremos".

De momento, la iniciativa no ha logrado la unanimidad. La estrella de la disciplina, Lewis Hamilton (siete veces campeón del mundo), no tiene muchas esperanzas en esta novedad: "Será sin duda una procesión (autos encolumnados uno detrás de otro sin intentos de sobrepaso). Con un poco de suerte, habrá adelantamientos, pero probablemente no sea demasiado apasionante".

¿Se lanzarán los pilotos en maniobras temerarias para tratar de mejorar una plaza en la parrilla, con el riesgo de cometer un error o tener un accidente que comprometa sus opciones en el Gran Premio? No está del todo claro.

No obstante, se distribuirán tres puntos para el campeonato entre los primeros de la clasificación esprint (3, 2 y 1), un botín que puede resultar decisivo en una pelea tan cerrada por el Mundial como el de este año, entre Hamilton y el holandés Max Verstappen, líder del campeonato.



Desde el punto de vista simbólico no habrá podio, que se mantiene reservado para el Gran Premio. Solo un pequeño acto con los tres primeros con el regreso de la tradicional corona de laureles. Otra precisión: para las estadísticas, será el vencedor del esprint el que al día siguiente parta desde la pole en el Gran Premio dominical.

Porque "la carrera sigue siendo el domingo", recordó el presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), Jean Todt, que no es "un gran fan" del esprint y que no quiere llamarlo carrera. "No creo que la F1 necesite esto, pero la gente quiere probar y nosotros podemos hacerlo porque no afecta a la carrera del domingo. Es solo una manera diferente de determinar la parrilla de salida, no cuesta nada probar".