Una carrera para salvar a los océanos

Ni el horario ni el frío impidieron que decenas de personas concurrieran en la mañana del sábado a Run for the Oceans, una carrera que organizó adidas a nivel mundial. En el marco del Día Mundial de los Océanos, el objetivo era claro: participar del movimiento que une a millones de runners de todo el globo para concienciar sobre la amenaza de la contaminación plástica en el mar.



Sobre las 9.30 horas, los corredores fueron recibidos con mensajes sobre la importancia de los océanos para el medio ambiente en Kibón Avanza. Asimismo, para reafirmar su compromiso, la marca deportiva entregó a los participantes camisetas elaboradas a partir de residuos plásticos.



El lanzamiento del evento estuvo a cargo de Alejandro Berger, fotógrafo y representante de la organización internacional Parley for the Oceans, quien ahondó en su experiencia y retrató el mal estado en el que se encuentran el mar a nivel mundial.



Estuvieron también en el lugar Nicolás Faggiani y Mariano Francescoli, capitán y coach de adidas Runners, y los embajadores de la marca: Manuela da Silveira, Loli Arana, Federico Buysan, Ana Inés Martínez y Fabián Laureiro.



En una recorrida de tres kilómetros que fue de Kibón a Trouville —ida y vuelta— los runners corrieron por la playa con una bolsa en la mano, que iban llenando mientras recogían basura que encontraban de camino.



Una vez que finalizaron la carrera, se hidrataran con jugos naturales y comieran fruta, los invitados pudieron seguir profundizando en el tema con la visita de Rodrigo García, investigador en Biología Marina e integrante de la organización Océanos Sanos. El biólogo realizó una exposición más técnica sobre cómo están hoy los océanos y la importancia del cuidado de ellos.



Los corredores recibieron medallas hechas con plástico reciclado y pudieron crear sus propios llaveros de ese material gracias al taller La Fábrica.



desafío Compromiso ambiental

Hasta el 16 de junio, adidas continuará con la campaña Run For The Oceans. Por cada kilómetro que corran quienes se anoten en el desafío de la aplicación Runtastic —disponible en Apple Store y Play Store— la empresa donará un dólar al programa Parley Ocean School, orientado a la educación de jóvenes de todo el mundo.

En todo el mundo, la primera edición de Run For The Oceans contó con la participación de cerca de un millón de corredores y recaudó un millón de dólares. Durante un mes, por cada kilómetro recorrido por persona, la marca donó 1 dólar a Parley Plastic Program. Ese dinero fue destinado a la capacitación de 100.000 personas que viven en zonas costeras afectadas por la contaminación plástica.. Este año la firma se propone alcanzar US$ 1.5 millones.

Además, adidas y Parley For The Oceans concretaron una alianza para crear una colección de calzado y vestimenta fabricada a partir de plástico reciclado. Por cada zapatilla adidas Parley que se desarrolle, se evita que lleguen al mar 11 botellas de plástico.



El zapato Alphabounce+Parley, que ya está disponible en las tiendas exclusivas adidas y locales deportivos del Uruguay, es el último lanzamiento de la firma de esta línea.



La meta planteada de eliminar el uso de poliéster virgen de todos sus productos para el año 2024. Por otro lado, adidas está tomando diversas medidas sustentables que aplica en sus oficinas y tiendas comerciales.