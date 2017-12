Amplio triunfo de Soapy Sky en el especial Bolivia

Con una formidable muestra de Soapy Sky, el handicap especial “Bolivia” tuvo a su estrella principal. Presentada con marca “Portela” y con destacada conducción del piloto Everton Rodrigues, la descendiente de Soapy Danger dejó atrás a sus rivales, llegó con varios cuerpos de ventaja sobre Famous Chris que fue su escolta. La defensora de las sedas “Tres Orillas” estampó excelentes 1’05”07 para recorrer las once cuadras en una pista que no dio tiempos durante toda la jornada de la víspera en el Jerárquico de Ituzaingo.



Desde apertura de gateras fueron Fund Ridge y Sub Sprite las que abrían el camino del lote seguidas por Josiane y Cibeles quedando cerca y por flanco interno Soapy Sky.



Las punteras detuvieron relojes en 22”68, al girar la curva, por dentro se hizo ver Cibeles, por flanco externo Josiane, descontaba Soapy Sky y desde el fondo comenzaba armar su atropellada Famous Chris.



En los 350, Everton Rodrigues movió a Soapy Sky que en corto trecho iguala a las punteras y toma ventajas, Cibeles estimulada por Fabio Guedes no podía con la de Portela, Josiane se hacía ver, Fund Ridge lo intentaba, pero comenzaba a perder pie mientras que en larga carga Famous Chris acortaba ventajas.



En los 200, Soapy Sky corría con el triunfo asegurado, Famous Chris se acercaba, en el mismo disco logró tapar por el hocico a Josiane que relegó por dos largos y medio a Cibeles al cuarto puesto. Llegó quinta Fund Ridge.