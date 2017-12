"No me imagino jugando con la edad de Federer"

"No me imagino jugando al tenis con la edad de Federer. Nunca se sabe, porque es un asunto físico, de ilusión y de estar preparado". Rafael Nadal, a los 31 años, cree que los 37 que cumplirá Roger Federer le quedan muy lejos y ni siquiera se preocupa por no poder alcanzar los registros del tenista suizo.



En entrevista concedida al diario deportivo As, el manacor no dudó en establecer que mantiene la ilusión de ser competitivo, pero sin fijarse un sueño en particular y mucho menos el de seguir jugando a un nivel altísimo a los 36 años, como lo hace hoy Feder. "No me lo planteo. Cada uno tiene sus caminos y son diferentes. Creo que lo que es bueno para uno no tiene por qué serlo para el otro. Tengo 31 años y los 37 que cumplirá Federer me quedan muy lejos. Pienso en mi día a día, tampoco creo que él lo pensara hace seis. Después la vida de cada uno, su físico, su mente, le llevan hasta donde le tengan que llevar. Cuando yo tenía 26 años no pensaba si estaría jugando a los 31. Y ahora no me imagino jugando al tenis con la edad de Federer. Nunca se sabe, porque es un asunto de físico, de ilusión y de estar preparado".



Por otra parte, a Rafa tampoco le quitan el sueño los números de récord del suizo, que no están muy lejos de alcanzar. "A nivel de Grand Slams yo no diría tanto, son tres, muchos. No es una cosa que me preocupe. Estoy feliz con lo que hago, si las cosas me salen bien y se presenta esa opción, fantástico. Pero cuando deje esto de las raquetas, no me dará más satisfacción haber adelantado a Roger si ocurre".