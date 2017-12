Una apuesta al futuro

Fútbol Sala Crece continuará en el 2018 con un campeonato nacional femenino y masculino Sub 15 y campamentos deportivos en diferentes puntos del país. Este año, con estas cuatro capacitaciones, contó con la participación de un total de 120 personas.

Fotogalería

El proyecto Fútbol Sala Crece es coordinado por la Secretaría Nacional de Deporte.



Cuenta con el apoyo del Departamento de Desarrollo de la AUF, Intendencias Departamentales, Consejo de Educación Secundaria, Consejo de Educación Técnico Profesional, Instituto Nacional de la Juventud, y organizaciones y clubes locales.

Diego D'Alessandro:

El director técnico del futsal de AUF es el coordinador técnico de Fútbol Sala Crece y habló sobre el proyecto con Ovación.

Fútbol Sala Crece:

"El proyecto nació tratando de aprovechar los Juegos Deportivos Nacionales, donde juegan en Sub 14, 16 y 18. Después del atletismo, el fútbol sala es el deporte más practicado y queríamos aprovechar eso por la falta de juveniles que hay", dijo D'Alessandro.

Capacitación:

"También vimos que podíamos aportar cosas en la preparación de quienes trabajan para el fútbol sala. Como primera parte del proyecto la idea era capacitar a esa gente para que se mejorara en ese sentido y que los chicos tengan aprendizajes más significativos".

Equipo:

"Como coordinadora general está Noelia Díaz, yo estoy como coordinador técnico y la parte de difusión la hace Matías Prego. Así empezamos".



"Luego incorporamos a Alvaro Sacarello que es instructor de árbitros para dar toda la parte de reglamentos. También contamos con Javier vallvé que trabaja conmigo en la selección para toda la parte de goleros, que hace un trabajo magnífico, y la profesora Lucía Maissonave que tiene experiencia en escuela deportiva y hace muchos años trabaja en eso".

Plan por etapas:

"Esta cumplida la primera parte donde pensábamos hacer cuatro capacitaciones, pero vamos a extenderlo a una o dos capacitaciones más por el interés que hubo", declaró confiado el director técnico.

Balance:

"El balance es positivo, es la primera vez que se realiza el proyecto y hemos visto mucho interés. Sin dudas hay cosas para mejorar pero se va por buen camino, conociendo gente con ganas y pasión por mejorar este deporte en todas partes del país".

Campeonato Nacional Sub 15

Para el año que viene tienen pensando seguir con las capacitaciones y después comenzar con el armado del campeonato.



"Tenemos que recabar el interés y hacer selecciones en cada departamento. A partir de ahí en base a la respuesta, ojalá sea en todos, pero aspiramos por lo menos a tener 12 departamentos y jugar regionales por zonas, tanto en masculino como en femenino".

Captación:

"Además de cada campeonato, queremos trabajar en la visualización de jugadores para hacer una suerte de pre selección para poder trabajar con ellos en campamentos, conocerlos más, tener sus datos e ir armando un censo, por así decirlo, de jugadores interesantes que tal vez puedan aportar a las selecciones nacionales en un futuro".



"La idea es despertar el interés en cada departamento y que esto se replique año a año. Ese es el modo de no perder chicos", afirmó.

La Celeste del futsal

"Estamos en un impás, esperando renovar. El proceso viene muy bien en todas las categorías. Y aún en Sub 17 donde los resultados no nos acompañaron tanto, fue el inicio del proceso que nos hizo terminar segundos detrás de Argentina en la pasada liga sudamericana Sub 19".



En Sub 20 pudimos sacar algunos valores para mayores, donde estamos peleando ese tercer lugar con Paraguay (detrás de Argentina y Brasil).

Proceso

"Más allá de todas las complicaciones, teniendo una liga bastante limitada con pocos equipos y competencia; el trabajo en selecciones se viene desarrollando bien. Hemos tenido el apoyo de AUF para hacer algunos amistosos y eso nos permitió foguearnos a nivel internacional".

El trabajo de Pablo Lamanna en la preparación física, de todo el cuerpo médico, de Santiago Rivoir, más todo el trabajo realizado por Javier Vallvé con los goleros, terminó por armar un lindo grupo y nos hemos ganado cierto respeto también a nivel sudamericano", concluye Diego D'Alessandro.