La agenda del deporte

Miércoles 27



FÚTBOL

16:30 hs. Premier League Newcastle vs. Manchester City ESPN2 625 1623

Jueves 28



FÚTBOL

16:55 hs. Premier League Arsenal vs. Crystal Palace ESPN2 625 1623

21:00 hs. Partido a Beneficio "Salto a la Vida" Amigos de E. Cavani vs. Selección de Salto DIRECTV Sports 615 1615

BÁSQUETBOL

22:00 hs. NBA - Temporada Regular Boston Celtics vs. Houston Rockets DIRECTV Sports 610 1610

00:30 hs. NBA - Temporada Regular Portland Trail Blazers vs. Philadelphia 76ers DIRECTV Sports 610 1610

TENIS

10:00 hs. Mubadala World Tennis Championship - Cuartos de Final Stan Wawrinka vs. Pablo Carreño Busta DIRECTV Sports2 612 1612

10:00 hs. Mubadala World Tennis Championship - Cuartos de Final Dominic Thiem vs. Milos Raonic DIRECTV Sports2 612 1612

Viernes 29



RUGBY

16:45 hs.Premiership 2017-2018 Bath vs. Wasps ESPN3 626 1626

BÁSQUETBOL

21:00 hs.NBA - Temporada Regular Washington Wizards vs. Houston Rockets ESPN 621 1620

TENIS

10:00 hs. Mubadala World Tennis Championship - Semifinales Rafael Nadal vs. Wawrinka/Carreño Busta DIRECTV Sports2 612 1612

10:00 hs. Mubadala World Tennis Championship - Semifinales Novak Djokovic vs. Thiem/Raonic DIRECTV Sports2 612 1612

23:00 hs. Copa Hopman Rusia vs. Estados Unidos ESPN2 625 1623