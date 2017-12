La cuenta Instagram de Lewis Hamilton, quedó vacía tras la polémica

El piloto de 32 años, uno de los deportistas más seguidos del mundo con 5,7 millones de abonados a su cuenta Instagram, había difundido casi 3.000 publicaciones en esta plataforma.

El Instagram de Lewis Hamilton tras la polémica. Foto: Captura

Estando de vacaciones, ya que la temporada de Fórmula 1 empezará en marzo, Hamilton provocó un gran revuelo con un corto vídeo publicado durante las celebraciones navideñas.

En él se veía a un sobrino con un vestido azul y rosa, agitando una varita mágica con un corazón de peluche. "¿Por qué llevas un vestido de princesa? ¿Eso es lo que pediste por Navidad?", le pregunta Lewis Hamilton al pequeño, antes de decirle que "los niños no llevan vestido de princesa".

Hamilton suprimió el vídeo ante la indignación de muchos internautas, que le reprocharon esas palabras.

El piloto pidió disculpas en Twitter: "Ayer estaba jugando con mi sobrino y me di cuenta de que mis palabras fueron inapropiadas así que borré la publicación. No quise provocar ningún daño ni ofender a nadie. Me gusta que mi sobrino se sienta libre de expresarse del mismo modo que todos deberíamos hacerlo".

Pero la polémica no terminó ahí porque el piloto siguió siendo criticado por haber dando al símbolo de "me gusta" (like) a algunos mensajes publicados en la red social en la cual le defendían e incluso consideraban que no debía haberse disculpado.

El sábado quedaba apenas una breve descripción del deportista en el perfil de Instagram: "Atrévete a ser el mejor. Inspira, difunde amor y vive cada día al máximo".