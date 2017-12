"La única forma es poniendo la plata"

El centrodelantero que Alexander Medina pidió es Santiago García. “No hay peor gestión que la que no se hace. Sabemos que es difícil que venga el ‘Morro’. Depende de Godoy Cruz. Veremos qué depara esta situación en los próximos días”, le dijo el DT tricolor a Pasión Tricolor sobre la posible llegada del atacante, que anotó 11 goles en la actual temporada en el equipo mendocino.



En la misma línea, el vicepresidente de Nacional, Álvaro Paz, le dijo a la Sport 890: “Hablamos con el ‘Morro’ y nos dijo que le encantaría volver ahora. Vamos a trabajar mucho para traerlo. Nosotros lo queremos. Él se muere de ganas por venir y está totalmente identificado con el club”.



Lo cierto es que García -que es formado en los tricolores y tuvo dos pasajes en el club: de 2008 a 2011 y en 2014- tiene contrato vigente con el “Tomba” de Mendoza hasta junio de 2019.



En diálogo con Ovación, el presidente de Godoy Cruz, José Mansur, afirmó ayer que “todavía nadie de Nacional se ha comunicado con nosotros por el ‘Morro’ García. No hay nada formal hasta ahora”.



El titular de los mendocinos agregó que “el ‘Morro’ García es uno de nuestros mejores jugadores. Si ponen la plata es la única manera de que pueda salir, de lo contrario se quedará. No hay manera que salga por un préstamo. Él tiene contrato vigente con nosotros”.



En los últimos días se habló públicamente de la posible llegada del tricolor Kevin Ramírez a Godoy Cruz, pero el presidente Mansur explicó que “un tema no tiene nada que ver con el otro. Si hubiera interés formal, no estarán ligadas esas dos situaciones”.



Por último, Mansur dijo que “en Godoy Cruz ningún jugador es intransferible. Somos un club que vende jugadores. Han habido contactos por él de otros clubes”.



Aunque trascendió que la cláusula de salida de García es de US$ 2.000.000, Mansur señaló que “es de US$ 5.000.000”.



Vale recordar que el 50% del jugador pertenece a Godoy Cruz y el otro 50% lo tiene Atenas de San Carlos (Daniel Fonseca).



Visto el panorama, parece más que complicada el regreso del “Morro” a Nacional ahora.