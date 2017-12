El "Tata" González salió al cruce de las declaraciones de Bentancur

Un ida y vuelta se generó este viernes entre el representante de futbolistas Pablo Bentancur y el jugador de Nacional Álvaro González.

En la tarde el empresario manifestó que pensaba en un truque entre Nacional y Racing por el "Tata" y el "Cacha" Arévalo Ríos, teniendo en cuenta que ambos jugadores no están teniendo la participación que esperaban en sus equipos.

Pero en la noche el volante tricolor se expresó en Twitter: "Me entero que fui mencionado este viernes por un representante en un medio radial de nuestro país. Quiero decir que no lo conozco personalmente y JAMÁS he tenido una charla con él; por tanto no entiendo su alusión hacia mi persona"