"Sería una falta de respeto decir que no jugaría en Nacional"

"Sería una falta de respeto decir que yo no jugaría en Nacional porque es un club que está pretendiendo hacer un esfuerzo para darme un lugar. Para darme trabajo a mí. Me parece incorrecto negar la posibilidad porque es faltarle el respeto a esas personas que están pretendiendo que yo vaya a la institución". Alejandro González, uno de los zagueros en la mira de los tricolores para reforzar el equipo de Alexander Medina reveló que la chance de regresar a Uruguay para defender a los tricolores es una de las posibilidades que maneja.



Aunque destacó que personalmente no tuvo ninguna comunicación de Nacional, González reconoció que conoce que el interés es bastante concreto porque se lo hicieron saber sus representantes.



Si bien también recibió una llamada de Peñarol, está al tanto de la situación que se dio en los aurinegros con la definición de Luis Maldonado, y dejó en claro que espera unas horas más antes de tomar una decisión.



En diálogo con el programa Tirando Paredes (1010 AM), Alejandro González dijo: "No es que tengo la duda de qué voy a hacer, de si voy a jugar en Peñarol o en Nacional. Quiero esperar unas horas más para ver las cartas arriba de la mesa y tomar una decisión. Jugar en Nacional es una de las posibilidades. Desde el punto de vista profesional, para mí es importante que un equipo como Nacional esté interesado. Es una posibilidad más. No te puedo decir si jugaría o no, simplemente estoy orgulloso de que mi nombre esté. Y sería una falta de respeto decir que yo no jugaría en Nacional porque es un club que está pretendiendo hacer un esfuerzo para darme un lugar. Para darme trabajo a mí. Entonces, me parece incorrecto negar la posibilidad porque es faltarle el respeto a esas personas que están pretendiendo que yo vaya a la institución".



González informó que "arranqué el año con una semana bastante compleja, muy similar a lo que fue el agosto del año pasado, con cosas arriba de la mesa para tomar decisiones, entreverado. Son decisiones recontra importantes por la etapa en la que estoy en mi carrera, y te soy sincero en estas horas voy a tener que tomar una decisión. Continuar en Italia con algún equipo que ha preguntado por mí o regresar a Uruguay o ver qué otras posibilidades hay, como una en México. Estoy en los últimos momentos de decisión".



Dejó en claro que lo que le "interesa mucho" es "ir a un lugar donde pueda estar cómodo y vea que tenga la posibilidad de estar en la cancha y tener muchos minutos".