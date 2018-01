Rienzi: "El ojo izquierdo de Viatri aún no se pudo evaluar por la hemorragia que tiene"

El jefe de la sanidad de Peñarol, Edgardo Rienzi, confirmó que Lucas Viatri permanecerá en reposo en Buenos Aires porque todavía no se ha podido evaluar bien la situación en su ojo izquierdo "por la hemorragia que tiene".



Rienzi, ratificó la versión que diera para radio La Red de Argentina, el representante de Viatri Pascual Lezcano, quien dijo que el delantero va a arrancar la pretemporada con los aurinegros una semana después.



En diálogo con el programa Tirando Paredes (1010 AM) Rienzi, indicó: "Estamos siguiendo de cerca la recuperación de Lucas (Viatri). Él estaba inquieto y quería trasladarse a Montevideo para la pretemporada, pero de común acuerdo con el oftalmólogo hemos resuelto que lo mejor es que siga en reposo en Buenos Aires".



Si bien destacó que "está teniendo una buena evolución", Rienzi subrayó que "el ojo izquierdo es el que sufrió más (la explosión del petardo) y no se ha podido evaluar por la hemorragia que tiene".