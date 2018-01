Edinson Cavani en el once ideal de Europa

PSG metió a tres jugadores de su equipo en el once ideal del diario deportivo L'Equipe y uno de ellos es el delantero uruguayo Edinson Cavani.



​Cavani acompaña a Cristiano Ronaldo en la ofensiva de esta selección ideal del año 2017 que realizara el prestigioso diario francés. Y no es un detalle menor que el PSG colocara a tres futbolistas en un año donde el Real Madrid se adueñó de la Champions League.



Mientras el portugués obtuvo 398 puntos por los votos de los periodistas, Cavani quedó en la segunda posición con 361 puntos.



Como era de esperar, el Madrid dominó la constitución de este once titular porque además de Cristiano Ronaldo fueron elegidos Marcelo, Sergio Ramos y Luka Modric.



Lionel Messi es el único otro jugador del Barcelon que ingresó a este equipo, mientras que los compañeros de Cavani en el PSG que fueran elegidos por L'Equipo son Neymar y Dani Alves.



Completan la lista el arquero de la Juventus Gianluigi Buffon, el defensor del Bayern Múnich Mats Hummel y el centrocampista del Chelsea N'Golo Kanté.