Martín García, campeón con Real España

El Real España se coronó hoy campeón del torneo Apertura de Honduras al ganarle (3-2) la serie de la final al Motagua, que no pudo lograr el tricampeonato bajo la dirección del argentino-hondureño Diego Vásquez.



En un juego que se definió en 120 minutos y finalizó 2-1 a favor del Motagua, el Real España, que dirige el uruguayo Martín García alzó su duodécima copa, en tanto que el Motagua se quedó con la ilusión de colocar la decimosexta en su escaparate.



El Motagua, que estaba urgido del triunfo, salió más incisivo, con jugadas por las bandas pero sin claridad para definir frente a la portería del Real España, que se mostraba más defensivo.



El Real España más parecía que venía resuelto a defender la ventaja de 2-0 que obtuvo en el partido de ida del miércoles.



El equipo local, aunque tenía más tiempo la pelota, fallaba mucho en los pases y fracasaba también en su juego aéreo, en el que era superado por la defensa del Real España, que se vio exigida desde el inicio del encuentro.



La más clara oportunidad del Motagua, al minuto 26, la tuvo Carlos Discua en un lanzamiento libre frente al área, pero el portero del Real España, Kevin Hernández, rechazó la pelota lanzándose a su derecha.



Discua, junto con Marco Tulio Vega eran los hombres en punta del Motagua que intentaban sin éxito superar la barrera defensiva del Real España.



El juego era de mucha marca y fuerza, principalmente de los jugadores del Real España, que prácticamente renunciaron al ataque en el primer tiempo.



En la segunda parte el Motagua volvió a salir lanzado al ataque y con dos cambios en el medio campo y su delantera, en tanto que la visita intentaba con Domingo Salazar hacer daño al contragolpe aprovechando los espacios o malas entregas del balón que hacía el rival.



Los cambios le funcionaron al Motagua al minuto 61, cuando a pase de Eddie Hernández, Walter Martínez envió desde la derecha un centro al área que remató de cabeza Rubilio Castillo y puso el marcador 1-0.



El gol revivió las esperanzas del Motagua, que siguió buscando el arco rival y al minuto 72 Rubilio Castillo de nuevo se hacía presente en el marcador, mediante lanzamiento de penalti.



El Real España, que en la segunda parte jugó mejor, reaccionó en busca de rescatar el partido y tuvo dos oportunidades de peligro, para la polémica, en las que sus jugadores reclamaron penalti, pero el árbitro, Said Martínez, no sancionó nada.



Empatada la serie a dos goles, llegó el tiempo reglamentario de juego y se pasó al tiempo adicional de 30 minutos en los que el Motagua siguió ejerciendo mayor dominio.



Pero al minuto 107, en una jugada a balón parado, Ángel Tejeda, uno de los cambios que hizo García, remató un centro desde la izquierda y superando a la defensa del Motagua anotó de cabeza el gol que le dio el triunfo y el campeonato al Real España.



Ficha técnica:



2. Motagua: Marlon Licona; Henry Figueroa, Juan Pablo Montes, Omar Elvir, Félix Crisanto, Wilmer Crisanto (Kevin López m.59); Héctor Castellanos, Carlos Discua, Reinieri Mayorquín (Walter Martínez m.46); Marco Tulio Vega (Eddie Hernández m.46) y Rubilio Castillo.



Entrenador: Diego Vásquez.



1. Real España: Kevin Hernández; Getsel Montes, César Oseguera, Wilfredo Barahona, Allans Vargas; Mario Martínez (Jhow Benavides m.81), Edder Delgado, Jorge Claros, Darixon Vuelto (Ángel Tejeda m.64); Iván López y Domingo Zalazar (Devron García m.105).



Entrenador: Martín García.

Goles: 1.0, m.61: Rubilio Castillo. 2-0, m.72: Rubilio Castillo. 1-2, m.107: Ángel Tejeda.

Martín García feliz por su familia.

"Muy feliz por mi familia (...) y por la gente maravillosa que hoy vino acá", expresó llorando García, de 41 años, al finalizar el partido contra el Motagua, al que le ganaron la serie de dos juegos por 3-2.

García, quien asumió la dirección del Real España a inicios de noviembre, cuando el club ocupaba la séptima posición en la segunda vuelta regular del torneo después de perder cinco partidos al hilo, fue el tercer técnico del club en el Apertura que hoy ganó.

Bajo la dirección de García, antiguo jugador de Peñarol, Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Olimpia paraguayo, entre otros equipos, el Real España comenzó a recuperarse y de la séptima casilla saltó a la cuarta, lo que le permitió sellar su pase a la liguilla del torneo hondureño.

En la liguilla superó al Juticalpa y en la semifinal al Marathón, que había cerrado en el primer lugar al finalizar las dos vueltas regulares de la competición, en la que el Motagua fue segundo y eliminó al Olimpia.

El estratega uruguayo atribuyó el campeonato ganado hoy, el duodécimo del Real España, a la entrega de sus jugadores ante el Motagua, que dirige el argentino-hondureño Diego Vásquez, quien buscaba el primer tricampeonato y el cuarto al frente del equipo capitalino.