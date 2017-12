Luis Suárez habló de su posible vuelta a Nacional y la condición que se tiene que dar

Luis Suárez

La vuelta a Nacional: con Abreu como DT y los consejos.

"En la selección (Sebastián Abreu) ya se organizaba el cuadro para la Libertadores. Tiene que ser algo especial y que me llegue. Soy agradecido a Nacional, pero me gustaría dejar una buena imagen como uruguayo y jugador de la selección. Me dan consejos, no vuelvas porque te hacen responsable de muchas cosas. Sufrís mas de la cuenta y piensan que te tenes que hacer responsable porque jugaste en Europa".

Su relación con su esposa, Sofía Balbi.

"Con Sofía nos conocimos cuando yo tenía 15 y ella 13. Yo vivía en Montevideo y ella en Solymar. He ido caminando de Montevideo a Solymar. He vuelto a dedo. Por amor hice unas cuantas. La primera vez que me vine a Europa ella estaba triste y dijo que si no la iba a ver terminaba la relación. Hable con mi representante y con nacional y pude ir. Paolo, mi hermano, me dio lo que tenia para venir y siempre lo valoré mucho".

Groningen y Liverpool.

"Me hice profesional en Holanda a partir de no concentrar y de empezar a saber qué tenía que comer y cocinarme. Cuando apareció el Liverpool no lo dude. Estaba Gerrard, era el equipo que uno jugaba en el PlayStation.

Dos situaciones difíciles: Evra e Ivanovic.

"Me tuvieron 4 días yendo de Liverpool a Manchester para declarar veinte minutos. Y yo llorando, angustiado sin poder creer lo que estaba viviendo. Lo de Ivanovic me duele porque es un error mío. Las simulaciones son la esencia del fútbol".

Ser embajador de la Pérez Scremini.

"Siempre trato de estar presente para la Pérez Scremini. Si Ney (Castillo) me pide que festeje un gol con la camiseta de la fundación, lo hago".

Una relación especial: Walter Ferreyra.

"Fue una situación mutua que la generamos los dos. Nunca me aproveché de la situación de él. Son gente que te dan confianza, estabilidad, que saben. Cuando nos vamos para el mundial y me avisa que va, fue un alivio para mí que él fuera. Tenemos un staff muy bueno en la selección pero lo extraño mucho. No tenía planeado lo del gol con Inglaterra, pero me salió. Después del partido llorar con él y hablar con él en el vestuario solos, es algo que no me voy a olvidar. Me ha enseñado a valorar las cosas. La familia de él me ve como un nieto para Walter. Cuando me echaron del mundial él me decía que iba a volver más fuerte que antes. Solo se rumoreaba y él me decía que iba a ir al Barcelona y a ganar todo".