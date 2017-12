Jorge Barrera volverá a hablar con Diego Forlán

El presidente de Peñarol nunca dio por cerrada la negociación con Diego Forlán y volverá a reunirse con el jugador para tratar de cumplir con el pedido del entrenador Leonardo Ramos.



Según supo Ovación, Barrera continúa siendo optimista, aunque de manera cauta, de que el último diálogo con Forlán permita comprobar lo que en su momento recibió del propio futbolista: las ganas de jugar en el club para disputar la Copa Libertadores.



Fuentes aurinegras indicaron que antes de realizarse la primera reunión, Barrera ya le había solicitado a Forlán que no se propiciara ningún encuentro oficial si no existía un 70% de probabilidades de conseguir su retorno al club. En esa llamada telefónica, Diego le aseguró que el fin de semana de la Navidad se iban a encontrar en Punta del Este.



Para el actual titular de los aurinegros esa fue una señal muy fuerte y, sin perjuicio de los números que se manejó con su representante (su hermano Pablo Forlán), tiene la plena certeza de que todo es solucionable.



De acuerdo con lo que comunicó Barrera a los integrantes del Consejo Directivo, no cree que exista una postura tan tajante del futbolista por un tema económico.