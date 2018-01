Gerardo Arias: "lo de Junior está muy adelantado" 

Gerardo Arias, representante del delantero uruguayo Junior Arias, aseguró a Ovación que "está muy adelantada" la gestión para que Nacional pueda incorporar al futbolista que hoy milita en Talleres de Córdoba.



El empresario reveló que el gerente deportivo de Nacional, Alejandro Lembo, y el propio presidente José Luis Rodríguez fueron los que iniciaron los contactos para tratar de reforzar el plantel de Alexander Medina con el exdelantero de Liverpool y Peñarol.



"Me llamaron Lembo y Rodríguez y venimos bien. Está muy adelantado. Hablé con José Luis Palma, porque Liverpool es dueño del 70% de la ficha de Junior, y coincidimos que es lo mejor para el jugador. Hoy no tiene la continuidad deseada en Talleres y Nacional tiene un interés real, así que Palma le dio para adelante a las gestiones", comentó el popular "Boca".



Cabe destacar que Gerardo Arias reconoció que la negociación con Talleres podría efectivizarse mediante la cesión de algún futbolista y no necesariamente por un acuerdo económico. Esos temas serán abordados en las próximas horas.